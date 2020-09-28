Турецкие продукты оказались под эмбарго Саудовской Аравии

Товары из Турции подверглись эмбарго со стороны Саудовской Аравии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ограничения на поставки турецких товаров начнутся с 3 октября 2020 года. Турция ввозила в Саудовскую Аравию продукты, а также мебель и оборудование для отелей. Как пишет ФАН, объем экспорта составлял примерно 3,3 млрд долларов в год.

Данное эмбарго стало первым за 30 лет ограничением торговых отношений между Эр-Риядом и Анкарой. Турецкая сторона заявила, что не понимает причин введения санкций со стороны Саудовской Аравии.

Данные ограничения сильно скажутся на экономике Турции. Так, Саудовская Аравия была 15-м по объему рынком турецкого экспорта.

Ухудшение отношений между странами возникло в 2017 году после того, как многие страны Персидского залива, в том числе и Саудовская Аравия, обвинили Катар в поддержке террористов, резко разорвав с Дохой отношения. Однако Турция, несмотря на это, оказала Катару дипломатическую и продовольственную поддержку.

Саудовско-турецкие отношения осложнились также в октябре 2018 года после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.