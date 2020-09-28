Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:42   28 Сентября 2020
Политика

Турецкие продукты оказались под эмбарго Саудовской Аравии

Турецкие продукты оказались под эмбарго Саудовской Аравии

Товары из Турции подверглись эмбарго со стороны Саудовской Аравии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ограничения на поставки турецких товаров начнутся с 3 октября 2020 года. Турция ввозила в Саудовскую Аравию продукты, а также мебель и оборудование для отелей. Как пишет ФАН, объем экспорта составлял примерно 3,3 млрд долларов в год.

Данное эмбарго стало первым за 30 лет ограничением торговых отношений между Эр-Риядом и Анкарой. Турецкая сторона заявила, что не понимает причин введения санкций со стороны Саудовской Аравии.

Данные ограничения сильно скажутся на экономике Турции. Так, Саудовская Аравия была 15-м по объему рынком турецкого экспорта.

Ухудшение отношений между странами возникло в 2017 году после того, как многие страны Персидского залива, в том числе и Саудовская Аравия, обвинили Катар в поддержке террористов, резко разорвав с Дохой отношения. Однако Турция, несмотря на это, оказала Катару дипломатическую и продовольственную поддержку.

Саудовско-турецкие отношения осложнились также в октябре 2018 года после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#экономика #турция #саудовская аравия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...