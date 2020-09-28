Крым может стать местом проведения переговоров по Нагорному Карабаху

Переговоры между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России могут пройти в Крыму. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

Крым может стать площадкой для переговоров по Нагорному Карабаху, если соответствующее решение будет принято, а стороны конфликта согласятся с таким вариантом. Обострение в регионе произошло 27 сентября, когда армия Азербайджана начала наступательную операцию на позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Россия призывает стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.