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14:28   28 Сентября 2020
Политика

Крым может стать местом проведения переговоров по Нагорному Карабаху

Крым может стать местом проведения переговоров по Нагорному Карабаху

Переговоры между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России могут пройти в Крыму. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

Крым может стать площадкой для переговоров по Нагорному Карабаху, если соответствующее решение будет принято, а стороны конфликта согласятся с таким вариантом. Обострение в регионе произошло 27 сентября, когда армия Азербайджана начала наступательную операцию на позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Россия призывает стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

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Автор: Яна Либерман
#крым #бальбек #нагорный карабах

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