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14:57   28 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Дорогое электричество приведет к закрытию промышленных предприятий на Украине

Дорогое электричество приведет к закрытию промышленных предприятий на Украине

Президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, если национальная энергетическая компания «Укрэнерго» повысит тарифы на передачу электроэнергии, тогда в стране закроются промышленные предприятия.

По его словам, на металлургию приходится четверть потребляемой электроэнергии, поэтому повышение тарифов на передачу тока негативно скажется на украинской экономике.

«Любое повышение тарифов приведет просто к тому, что предприятия уменьшат до минимума объемы производства и закроются. По крайней мере, те, которые наиболее чувствительны к тарифам, – металлурги, ферросплавщики. Ну и предприятия полного цикла», — разъяснил Каленков.

Дорогое электричество приведет к закрытию промышленных предприятий на Украине

Согласно оценкам Александра Каленкова, в случае повышения тарифов «Укрэнерго» дополнительные расходы «Укрметаллургпрома» в текущем году составят 220 млн грн (7,8 млн долларов), а в следующем — около миллиарда (35,4 млн долларов).

«По многим этот тариф ударит очень больно, а мысли и надежды на то, что можно как-то проскочить мимо этого, я думаю, неправильны. Поэтому для всех металлургов и для всей промышленности тарифы должны оставаться на том же уровне», — подчеркнул президент объединения.

Ранее «Укрэнерго» предложило с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%. Глава секретариата Совета предпринимателей при правительстве Украины Андрей Забловский заявил, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

Дорогое электричество приведет к закрытию промышленных предприятий на Украине

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что президент поддержит отечественного производителя, если не допустит поднятия тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. По его мнению, решение «ударит» как по украинской промышленности, так и по экономике в целом.

«Наша задача сегодня — помочь отечественной экономике, и бизнесу, и промышленности в первую очередь быть конкурентоспособными и как-то удержаться на плаву. А это решение, безусловно, ударит, потому что электроэнергия заложена в цене любого товара, и тех товарах, которые мы отправляем на экспорт. Она сделает наши предприятия менее конкурентоспособными», — объяснил Гончаренко.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии сократит рабочие места и уменьшит налоговые поступления в бюджет, продолжил депутат. Гончаренко призывал президента вмешаться в ситуацию.

«Вот реально задача государственного уровня, куда может и должен вмешаться и глава правительства, а, может быть, и президент. И, может быть, в первую очередь президент. И в этом вопросе все-таки пойти по другому пути, который будет содействовать отечественной экономике, а не ее убивать», — подытожил депутат.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #общество #электроэнергия #укрэнерго

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