Дорогое электричество приведет к закрытию промышленных предприятий на Украине

Президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, если национальная энергетическая компания «Укрэнерго» повысит тарифы на передачу электроэнергии, тогда в стране закроются промышленные предприятия.

По его словам, на металлургию приходится четверть потребляемой электроэнергии, поэтому повышение тарифов на передачу тока негативно скажется на украинской экономике.

«Любое повышение тарифов приведет просто к тому, что предприятия уменьшат до минимума объемы производства и закроются. По крайней мере, те, которые наиболее чувствительны к тарифам, – металлурги, ферросплавщики. Ну и предприятия полного цикла», — разъяснил Каленков.

Согласно оценкам Александра Каленкова, в случае повышения тарифов «Укрэнерго» дополнительные расходы «Укрметаллургпрома» в текущем году составят 220 млн грн (7,8 млн долларов), а в следующем — около миллиарда (35,4 млн долларов).

«По многим этот тариф ударит очень больно, а мысли и надежды на то, что можно как-то проскочить мимо этого, я думаю, неправильны. Поэтому для всех металлургов и для всей промышленности тарифы должны оставаться на том же уровне», — подчеркнул президент объединения.

Ранее «Укрэнерго» предложило с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%. Глава секретариата Совета предпринимателей при правительстве Украины Андрей Забловский заявил, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что президент поддержит отечественного производителя, если не допустит поднятия тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. По его мнению, решение «ударит» как по украинской промышленности, так и по экономике в целом.

«Наша задача сегодня — помочь отечественной экономике, и бизнесу, и промышленности в первую очередь быть конкурентоспособными и как-то удержаться на плаву. А это решение, безусловно, ударит, потому что электроэнергия заложена в цене любого товара, и тех товарах, которые мы отправляем на экспорт. Она сделает наши предприятия менее конкурентоспособными», — объяснил Гончаренко.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии сократит рабочие места и уменьшит налоговые поступления в бюджет, продолжил депутат. Гончаренко призывал президента вмешаться в ситуацию.