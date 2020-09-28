Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается в дела других стран

Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что Россия не вмешивается в чужие дела, однако она всегда будет поддерживать действующую власть. Об этом он заявил во время разговора с президентом Киргизии. Путин также подчеркнул, что Россия поддерживает усилия властей страны, направленные на политическую стабилизацию в стране. Ранее сообщалось, что лидеры стран встретятся в городе Сочи для обсуждения двустороннего сотрудничества.