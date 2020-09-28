Ушел из жизни культовый советский сценарист Олег Осетинский

Известный сценарист Олег Осетинский, подаривший миру немало ярких историй, ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дочь киносценариста, пианистка Полина Осетинская, уточнила, что смерть наступила 27 сентября. Наследница обратила внимание, что смерть отца никак не связана с пандемией коронавируса — по предварительным данным, Осетинский умер из-за отказа внутреннего органа.

Осетинский выступал сценаристом таких лент, как "Звезда пленительного счастья", "Взлет", "Михайло Ломоносов". Сценарист родился 9 июля 1937 года в Свердловске.