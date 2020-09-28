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14:10   28 Сентября 2020
Общество

Ушел из жизни культовый советский сценарист Олег Осетинский

Ушел из жизни культовый советский сценарист Олег Осетинский

Известный сценарист Олег Осетинский, подаривший миру немало ярких историй, ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дочь киносценариста, пианистка Полина Осетинская, уточнила, что смерть наступила 27 сентября. Наследница обратила внимание, что смерть отца никак не связана с пандемией коронавируса — по предварительным данным, Осетинский умер из-за отказа внутреннего органа.

Осетинский выступал сценаристом таких лент, как "Звезда пленительного счастья", "Взлет", "Михайло Ломоносов". Сценарист родился 9 июля 1937 года в Свердловске.

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Автор: Василий Пименов
#смерть #Осетинский

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