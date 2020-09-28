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14:09   28 Сентября 2020
Общество

Писательница Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

Писательница Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

Член Координационного совета белорусской оппозиции, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, как сообщает РИА Новости, покинула Белоруссию.

Отъезд белорусской писательницы Светланы Алексиевич из Белоруссии никак не связан с возбуждением уголовного дела против Координационного совета оппозиции, членом которого она является. Об этом сообщила помощница Алексиевич. Она также уточнила, что писательница уехала в Германию.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #белорусская оппозиция #светлана алексиевич

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