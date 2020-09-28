14:09 28 Сентября 2020Общество
Писательница Светлана Алексиевич покинула Белоруссию
Член Координационного совета белорусской оппозиции, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, как сообщает РИА Новости, покинула Белоруссию.
Отъезд белорусской писательницы Светланы Алексиевич из Белоруссии никак не связан с возбуждением уголовного дела против Координационного совета оппозиции, членом которого она является. Об этом сообщила помощница Алексиевич. Она также уточнила, что писательница уехала в Германию.