Доноров плазмы снова привлекут к лечению петербуржцев от COVID-19

СПБ ГКУЗ "Городская станция переливания крови" снова начала принимать горожан, желающих сдать антиковидную плазму крови, сообщает портал 78.ru.

Полученную плазму задействуют в лечении пациентов, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, подтвердили в организации. Для внесения в базу потенциальных доноров петербуржцам нужно связаться со специалистами станции.

Горожане могут обратиться с заявлением, написав в сообщество "ВКонтакте" СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" или связаться с медперсоналом в Telegram или WhatsApp.

Пандемия коронавируса больше всего ударила по сфере гостеприимства Петербурга. Соответствующее заявление сделал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Более 8 тысяч случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки впервые за три месяца. Об этом сообщает телеканал "360".