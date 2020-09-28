Юшков предупредил об опасных ядерных экспериментах Украины

Киев продолжает экспериментировать с атомной энергетикой, рискуя не только экономикой, но и ядерной безопасностью. Об этом в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он прокомментировал слова бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, который назвал ситуацию в украинской атомной энергетике удручающей и близкой к катастрофе.

«Нас не боятся, но мы опасны. <…> Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», — сообщил Мураев в эфире интернет-канала, отметив, что все регламенты давно устарели, а работа в атомной отрасли ведется лишь в административном режиме.

По мнению Игоря Юшкова, сравнивать нынешнюю ситуацию в атомной отрасли Украины с аварией на Чернобыльской АЭС не совсем корректно, так как тогда причиной аварии стали неверные действия персонала. Сейчас же проблемы отрасли заключаются в том, что ресурс энергоблоков исчерпан, а заменить их нечем.

Чтобы покупать у России меньше газа, Украина раньше загружала атомные электростанции на полную мощность. Однако при таком режиме работы ресурс блоков вырабатывается быстрее. При этом, чем выше загрузка, тем меньше срок проведения регламентных работ. Вместе с тем неясно, проводились ли они вообще.

«Ситуацию усугубляет антироссийская политика Киева, которая предполагает отказ от сотрудничества с "Росатомом", — напомнил эксперт. — Важно понимать, что все энергоблоки, которые сейчас работают на Украине, были спроектированы и построены в советское время. "Росатом" — это наследник советской атомной промышленности, и почти все оборудование производится на предприятиях современной России».

Украина, по его словам, уже какое-то время пытается найти замену российским комплектующим, и ставит на реакторы «неродные» детали. Попытку украинских атомщиков заменить топливные элементы для советских энергоблоков собеседник издания назвал самым опасным действием.

Ранее топливо всегда поставлялось компанией ТВЭЛ – дочерним предприятием «Росатома», но на Украине уже второй раз пытаются заменить его американским аналогом.

«В первый раз, в конце 2000 года, едва удалось избежать аварии, и станция была остановлена. Сейчас идет вторая загрузка. И такие эксперименты соседей — реальная угроза», — подчеркнул Юшков.

Говоря о том, какие меры можно предпринять, чтобы защититься от подобных рисков, Юшков напомнил о существовании Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), через которое можно оказывать влияние на происходящие на Украине процессы. Россия, по его словам, должна чаще напоминать МАГАТЭ, что старые украинские атомные электростанции требуют более частых проверок.

«Эксперты МАГАТЭ должны регулярно контролировать, как проходит продление ресурса работы, все ли там правильно, верны ли оценки и есть ли какие-то грубые допущения», — считает энергетик.

Выходом из ситуации мог бы стать вывод из эксплуатации украинских АЭС. Новые станции на Украине вряд ли смогут построить, поэтому Киев, скорее всего, пойдет по пути Европы и будет развивать другие виды энергии.

Ранее Украина уже пыталась вкладываться в возобновляемые источники энергии, но солнечные батареи и «ветряки» вырабатывают мало электричества, а денег требуют много.

«Атомная отрасль дает более дешевую энергию и в этой ситуации выступает донором. Если ее убрать, придется опять же очень сильно поднять тарифы, а это дополнительная нагрузка на украинскую экономику, которая и так в депрессии», — напомнил Юшков.

Если Украина все же решит закрывать атомные электростанции, она, вероятно, перейдет на газ. В этом случае, по словам Юшкова, страна будет пользоваться российским энергоносителем.