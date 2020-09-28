Названы сроки выхода России на плато по COVID-19

Некоторое время в России будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом, но скоро ситуация изменится. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на эпидемиолога Российской академии наук Виктора Малеева.

Академик выразил уверенность, что заболеваемость еще немного вырастет и подойдет к плато, после которого начнет постепенно снижаться. Скорее всего, это произойдет в начале октября.

Также он рассказал, что в Роспотребнадзоре разработано уже около 400 методических рекомендаций. Специалисты предусмотрели все меры для производств, культурных организаций и образовательных учреждений и учли прирост новых заразившихся. За минувшие сутки в России выявили 8135 случаев заражения. Такой объем отмечается впервые с середины июня месяца.