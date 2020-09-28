МИД Азербайджана опроверг данные об участии Турции в карабахском конфликте

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступило с опровержением данных о якобы участвующей в конфликте в Нагорном Карабахе турецкой стороны, назвав заявления о присутствии турецких наемников необоснованными, сообщает РИА Новости.

В МИД Азербайджана уточнили, что проводимые на территории страны учения с привлечением ВС Турции не направлены против какой-либо страны, передает агентство.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о том, что военные Азербайджана организовали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Это заявление стало ответом на данные об обстрелах со стороны ВС Армении, поступившие от Минобороны Азербайджана.