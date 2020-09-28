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13:43   28 Сентября 2020
Политика

Евросоюз потребовал не допустить новой войны в Карабахе

Евросоюз потребовал не допустить новой войны в Карабахе

Ситуацию в Нагорном Карабахе прокомментировали в Европейском союзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕС.

Агентство отмечает, что Брюссель потребовал не допустить новой войны в республике. Для этого ЕС призывает сделать все возможное.

Азербайджан ранее начал операцию в Нагорном Карабахе. Военные страны с помощью артиллерии и беспилотников атаковали местные населенные пункты, в том числе и столицу Степанакерт. Есть погибшие и раненые.

МИД РФ призвал стороны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

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Автор: Яна Либерман
#ес #война #карабах

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