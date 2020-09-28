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13:28   28 Сентября 2020
Политика

Песков: Россия призвала Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия

Песков: Россия призвала Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия

Серьезнейшее беспокойство в Кремле вызвало вспыхнувшее 27 сентября обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва призывает стороны к диалогу.

Добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией позволят России одновременно влиять на обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российское руководство призвало Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия и перевести конфликт в политическое русло за столом переговоров.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #азербайджан #армения #нагорный карабах

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