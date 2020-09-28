Песков: Россия призвала Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия

Серьезнейшее беспокойство в Кремле вызвало вспыхнувшее 27 сентября обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва призывает стороны к диалогу.

Добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией позволят России одновременно влиять на обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российское руководство призвало Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия и перевести конфликт в политическое русло за столом переговоров.