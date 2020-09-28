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13:12   28 Сентября 2020
Общество

Осужденный Ефремов лично подал апелляцию на свой приговор

Осужденный Ефремов лично подал апелляцию на свой приговор

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов лично подал апелляционную жалобу на свой приговор, сообщает пресс-служба Пресненского суда.

Пресненский суд получил в свой адрес несколько жалоб на приговор артисту о пьяном ДТП. Апелляцию подал сам Ефремов, а также его бывшие адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская.

Суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима за смертельное ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актер не стал продлевать договор с адвокатом Пашаевым, ему назначили нового защитника.

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Автор: Яна Либерман
#суд #дтп #жалоба #ефремов

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