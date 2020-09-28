Осужденный Ефремов лично подал апелляцию на свой приговор

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов лично подал апелляционную жалобу на свой приговор, сообщает пресс-служба Пресненского суда.

Пресненский суд получил в свой адрес несколько жалоб на приговор артисту о пьяном ДТП. Апелляцию подал сам Ефремов, а также его бывшие адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская.

Суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима за смертельное ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актер не стал продлевать договор с адвокатом Пашаевым, ему назначили нового защитника.