Экономист Масленников спрогнозировал курс доллара к концу октября

Рубль окрепнет при удачном выходе из карабахского кризиса, считает ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников. Экономист прогнозирует возвращение доллара в коридор 75-77 рублей к октябрю с дальнейшим укреплением национальной валюты.

«Ухудшение [отношений] между Азербайджаном и Арменией будет давить на все валюты развивающихся стран, в том числе на рубль. Россия — один из посредников и гарантов карабахского вопроса еще с 1991 года. Все негативные новости отыгрываются игроками валютного рынка. Сейчас очень острый момент», — сказал эксперт «Политике Сегодня».

В понедельник, 28 сентября, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 2 апреля достигал 79 рублей. Фактор геополитической напряженности будет доминировать до конца недели, прогнозирует экономист. Динамика рубля зависеть от новостей по Карабаху.

«Сегодня показательная картинка. Скачок был до 79, потом отступил до 78,8. Это как раз, когда вслед за негативными новостями, последовало ужесточение. Интервал колебания сдвинулся в коридор 77-79. При ухудшении и негативном потоке новостей, доллар может достигнуть и 80. Но если Россия будет участвовать в урегулировании, а Турция — воздерживаться, рубль будет укрепляться», — сказал экономист.

Курс рубля будут поддерживать приток денег нерезидентов, долговые бумаги и облигации федерального займа (ОФЗ). Механизм заработает примерно через неделю, когда Минфин начнет выполнять планы по четвертому кварталу, отмечает Масленников. При этом нефть остается нейтральным фактором в рублевых колебаниях.

Доллар находится в стадии неопределенность, говорит Масленников. Среднесрочные факторы указывают на его ослабление по отношению ко всем основным валютам, заметил экономист. В США наблюдается дефицит бюджета, который провоцирует финансовые трудности. Рекордно растущий государственный долг также ударит по доллару. Кроме того, на валюту помогут повлиять и президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.

«Кто будет президентом? Примут ли пакет поддерживающих мер? Пока бесконечный спор в Конгрессе между республиканцами и демократами играет в сторону понижения доллара. В перспективе одного-двух кварталов доллар будет слабеть. Если мы пройдем карабахский кризис, то у рубля есть все шансы вернуться в коридор 75-77 к концу октября, а дальше может быть укрепление», — сказал эксперт.

Таким образом, экономист не видит поводов для паники. Масленников призвал россиян не торопиться бежать в обменники валюты.

«Здесь влияние будут оказывать не сколько ЦБ и Минфин, хотя они и могут в мешаться. Курс будет зависеть от заявления нашего МИД и вообще позиции всего международного сообщества по поводу того, какие шаги будут предприняты, чтобы оттащить дерущиеся стороны от горящего боестолкновения», — резюмировал эксперт.

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорного Карабаха началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Баку пригрозил «адекватным ответом» на вооруженные действия, а Ереван заявил о готовности армянского народа выступить единым фронтом против сил Азербайджана. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны прекратить насилие и вернуться к переговорам.