Конфликт в Карабахе. Что пишут СМИ Армении и Азербайджана

Интенсивные бои на территории Нагорно-Карабахской республики (НКР) продолжаются уже второй день.

Азербайджан хочет вернуть регион в состав республики, сохранив его автономию, и тем самым восстановить территориальную целостность. Однако переговоры по определению статуса НКР Баку готов начать только после возвращения беженцев и вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный Карабах.

Армения, в свою очередь, выступает за самоопределение НКР и исключает возможность вхождения последней в состав своего извечного противника.

Соперничество между двумя государствами происходит не только на земле. Сегодня в СМИ обеих сторон можно наблюдать настоящее информационное разобщение.

Кто первый начал

Азербайджанские издания пишут о том, что в воскресенье, 27 августа, Вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации и подвергли интенсивному обстрелу позиции армии страны вдоль всей линии фронта и населенные пункты. О том, что Армения «в очередной раз» нарушила режим прекращения огня, также заявил и министр иностранных дел Азербайджана.

По заверению помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, армия страны осуществляет операции «оборонного характера» на своей территории. Целью этих операций является защита гражданского населения и «вынуждение оккупанта прийти к миру». При этом Армения, по словам политика, стремится уничтожить переговорный процесс и успешно с этим справляется.

Он добавил, что соседнее государство прибегает к военным и политическим провокациям, чтобы не покидать оккупированные территории. Соответственно, в Баку действия со стороны Еревана воспринимают как попытку угрозы с применением силы.

В Армении с такой позицией не согласны. Издание NEWS.am пишет, что в воскресенье именно вооруженные силы Азербайджана «грубейшим образом» перешли в наступление, взяв под прицел боевые позиции Армии обороны и мирные населенные пункты Карабаха.

Кто кого поддерживает

Экс-министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос призывает Азербайджан «немедленно прекратить свои агрессивные действия». Его слова приводит депутат парламента Армении от фракции «Мой шаг» Мхитар Айрапетян в Facebook.

Такого же мнения придерживается американский сенатор Боб Менендес. В Twitter он решительно осудил «нападение» Азербайджана на Нагорный Карабах и расценил это как «еще один акт агрессии, поддерживаемый Турцией». Так, он призвал администрацию президента США Дональда Трампа приостановить оказание помощи Баку в оборонной сфере и через Минскую группу ОБСЕ начать переговоры о прекращении огня.

I strongly condemn Azerbaijan’s attack on Nagorno Karabakh, yet another act of aggression supported by Turkey. The Trump Administration should suspend security assistance to Azerbaijan and engage through the OSCE Minsk Group to bring about a ceasefire. https://t.co/hBAR7abDAc