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17:04   28 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Конфликт в Карабахе. Что пишут СМИ Армении и Азербайджана

Конфликт в Карабахе. Что пишут СМИ Армении и Азербайджана

Интенсивные бои на территории Нагорно-Карабахской республики (НКР) продолжаются уже второй день.

Азербайджан хочет вернуть регион в состав республики, сохранив его автономию, и тем самым восстановить территориальную целостность. Однако переговоры по определению статуса НКР Баку готов начать только после возвращения беженцев и вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный Карабах.

Армения, в свою очередь, выступает за самоопределение НКР и исключает возможность вхождения последней в состав своего извечного противника.

Соперничество между двумя государствами происходит не только на земле. Сегодня в СМИ обеих сторон можно наблюдать настоящее информационное разобщение.

Кто первый начал

Азербайджанские издания пишут о том, что в воскресенье, 27 августа, Вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации и подвергли интенсивному обстрелу позиции армии страны вдоль всей линии фронта и населенные пункты. О том, что Армения «в очередной раз» нарушила режим прекращения огня, также заявил и министр иностранных дел Азербайджана.

Нагорный Карабах. Что пишут в СМИ Армении и Азербайджана

По заверению помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, армия страны осуществляет операции «оборонного характера» на своей территории. Целью этих операций является защита гражданского населения и «вынуждение оккупанта прийти к миру». При этом Армения, по словам политика, стремится уничтожить переговорный процесс и успешно с этим справляется.

Он добавил, что соседнее государство прибегает к военным и политическим провокациям, чтобы не покидать оккупированные территории. Соответственно, в Баку действия со стороны Еревана воспринимают как попытку угрозы с применением силы.

Нагорный Карабах. Что пишут в СМИ Армении и Азербайджана

В Армении с такой позицией не согласны. Издание NEWS.am пишет, что в воскресенье именно вооруженные силы Азербайджана «грубейшим образом» перешли в наступление, взяв под прицел боевые позиции Армии обороны и мирные населенные пункты Карабаха.

Нагорный Карабах. Что пишут в СМИ Армении и Азербайджана

Кто кого поддерживает

Экс-министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос призывает Азербайджан «немедленно прекратить свои агрессивные действия». Его слова приводит депутат парламента Армении от фракции «Мой шаг» Мхитар Айрапетян в Facebook.

«Эскалация нагорно-карабахского конфликта угрожает миру во всем регионе. <…> Все стороны должны проявить сдержанность для возобновления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Третьи силы, такие как Турция, обязаны способствовать возобновлению диалога, а не нагнетать напряженность».

Такого же мнения придерживается американский сенатор Боб Менендес. В Twitter он решительно осудил «нападение» Азербайджана на Нагорный Карабах и расценил это как «еще один акт агрессии, поддерживаемый Турцией». Так, он призвал администрацию президента США Дональда Трампа приостановить оказание помощи Баку в оборонной сфере и через Минскую группу ОБСЕ начать переговоры о прекращении огня.

Между тем, по утверждению депутата Верховной Рады Украины Людмилы Марченко, власти Армении дезинформируют народ. В интервью азербайджанскому изданию АЗЕРТАДЖ она призвала прекратить подлую ложь и нападение на земли Баку.

«Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах», — подчеркнула Марченко.

Сирийские наемники

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян в Facebook предположил, чем обернется военный конфликт в Нагорном Карабахе в будущем. Он написал, что в случае длительного хода войны, «развязанной Турцией против армянского народа и Арцаха», Азербайджан будет уничтожен как государство, а Турция распадется. При этом он добавил, что подобное развитие событий необходимо ускорить.

Нагорный Карабах. Что пишут в СМИ Армении и Азербайджана

Турция, которая оказывает определенное влияние в регионе, поддержала Азербайджан и осудила действия Армении. Так, в Анкаре заявили, что последняя не только нарушила перемирие, но и продемонстрировала, что «выступает против мира и стабильности». Кроме того, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало время «покончить с оккупацией азербайджанских земель Арменией».

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил в интервью РИА Новости о том, что в военных действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана участвуют переброшенные Турцией из Сирии боевики. По его словам, речь идет о четырех тысячах наемников. Это, по мнению бывшего советника президента Арцаха Тиграна Абрамяна, сводит проблему с сокрытием числа жертв на нет.

Нагорный Карабах. Что пишут в СМИ Армении и Азербайджана

«Естественно, что их бросают в бой в горячих точках, а потери в их рядах не отражают потерь азербайджанской армии. Учитывая то обстоятельство, что они являются гражданами другой страны, сведения держатся в тайне и внутри Азербайджана. Уверен, что в различные виды войск широко включены также представители ВС Турции, особенно в управлении БПЛА, авиации, разведки и т. д.», — написал он в Facebook.

В свою очередь, азербайджанские СМИ утверждают, что Армения скрывает данные о потерях, среди которых есть наемники армянского происхождения из Сирии и других стран Ближнего Востока. Об этом они говорят со ссылкой на руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы. Согласно имеющимся разведданным, эти лица официально не зарегистрированы в Армении.

«И в этот раз, как и во время предыдущих боев, военно-политическое руководство Армении скрывает от общественности свои боевые потери, ссылаясь на запрет на распространение военной информации», — сказал Даргяхлы.

Конфликт между двумя государствами начался в феврале 1988 года. Тогда встал вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Нагорный Карабах. Что пишут в СМИ Армении и Азербайджана

Переговоры по мирному урегулированию конфликта начались в 1992 году и ведутся до сих пор в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя председателями от России, США, Франции.

Москва призывает срочно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия выступает за ведение процесса в политико-дипломатическом русле.

Нагорный Карабах. Что пишут в СМИ Армении и Азербайджана

В воскресенье, 27 сентября, между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. В ходе него Макрон выразил обеспокоенность, указав на недопустимость дальнейшего усугубления напряженности. Он отметил, что важно предпринять все меры для прекращения военных действий.

На эскалацию военного конфликта отреагировали и в США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти страны внимательно следят за ситуацией и посмотрят, могут ли они остановить обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он сказал, что в регионе у государства со многими «хорошие отношения».

Очередное обострение конфликта произошло 27 сентября. Баку обвинил Ереван в провокационных обстрелах и развернул наступление в направлении Республики Нагорный Карабах и Армении. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская армия начала наступление в сторону республики. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#конфликт #азербайджан #армения #нагорный карабах

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