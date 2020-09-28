Конфликт в Карабахе. Что пишут СМИ Армении и Азербайджана

Интенсивные бои на территории Нагорно-Карабахской республики (НКР) продолжаются уже второй день.

Азербайджан хочет вернуть регион в состав республики, сохранив его автономию, и тем самым восстановить территориальную целостность. Однако переговоры по определению статуса НКР Баку готов начать только после возвращения беженцев и вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный Карабах.

Армения, в свою очередь, выступает за самоопределение НКР и исключает возможность вхождения последней в состав своего извечного противника.

Нагорный Карабах — давнее яблоко раздора между Азербайджаном и Арменией. Но что конкретно они не могут поделить? И как бывшие братские республики обратили друг против друга оружие, авиацию и артиллерию, оставшуюся после распада СССР? https://t.co/cZN8ndEi2C Фото: ТАСС pic.twitter.com/60j2Z39GhH — @kpru (@kpru) September 28, 2020

Соперничество между двумя государствами происходит не только на земле. Сегодня в СМИ обеих сторон можно наблюдать настоящее информационное разобщение.

Кто первый начал

Азербайджанские издания пишут о том, что в воскресенье, 27 августа, Вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации и подвергли интенсивному обстрелу позиции армии страны вдоль всей линии фронта и населенные пункты. О том, что Армения «в очередной раз» нарушила режим прекращения огня, также заявил и министр иностранных дел Азербайджана.

По заверению помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, армия страны осуществляет операции «оборонного характера» на своей территории. Целью этих операций является защита гражданского населения и «вынуждение оккупанта прийти к миру». При этом Армения, по словам политика, стремится уничтожить переговорный процесс и успешно с этим справляется.

Он добавил, что соседнее государство прибегает к военным и политическим провокациям, чтобы не покидать оккупированные территории. Соответственно, в Баку действия со стороны Еревана воспринимают как попытку угрозы с применением силы.

В Армении с такой позицией не согласны. Издание NEWS.am пишет, что в воскресенье именно вооруженные силы Азербайджана «грубейшим образом» перешли в наступление, взяв под прицел боевые позиции Армии обороны и мирные населенные пункты Карабаха.

Кто кого поддерживает

Экс-министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос призывает Азербайджан «немедленно прекратить свои агрессивные действия». Его слова приводит депутат парламента Армении от фракции «Мой шаг» Мхитар Айрапетян в Facebook.

«Эскалация нагорно-карабахского конфликта угрожает миру во всем регионе. <…> Все стороны должны проявить сдержанность для возобновления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Третьи силы, такие как Турция, обязаны способствовать возобновлению диалога, а не нагнетать напряженность».

Такого же мнения придерживается американский сенатор Боб Менендес. В Twitter он решительно осудил «нападение» Азербайджана на Нагорный Карабах и расценил это как «еще один акт агрессии, поддерживаемый Турцией». Так, он призвал администрацию президента США Дональда Трампа приостановить оказание помощи Баку в оборонной сфере и через Минскую группу ОБСЕ начать переговоры о прекращении огня.

I strongly condemn Azerbaijan’s attack on Nagorno Karabakh, yet another act of aggression supported by Turkey. The Trump Administration should suspend security assistance to Azerbaijan and engage through the OSCE Minsk Group to bring about a ceasefire. https://t.co/hBAR7abDAc — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) September 27, 2020

Между тем, по утверждению депутата Верховной Рады Украины Людмилы Марченко, власти Армении дезинформируют народ. В интервью азербайджанскому изданию АЗЕРТАДЖ она призвала прекратить подлую ложь и нападение на земли Баку.

«Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах», — подчеркнула Марченко.

Сирийские наемники

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян в Facebook предположил, чем обернется военный конфликт в Нагорном Карабахе в будущем. Он написал, что в случае длительного хода войны, «развязанной Турцией против армянского народа и Арцаха», Азербайджан будет уничтожен как государство, а Турция распадется. При этом он добавил, что подобное развитие событий необходимо ускорить.

Турция, которая оказывает определенное влияние в регионе, поддержала Азербайджан и осудила действия Армении. Так, в Анкаре заявили, что последняя не только нарушила перемирие, но и продемонстрировала, что «выступает против мира и стабильности». Кроме того, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало время «покончить с оккупацией азербайджанских земель Арменией».

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил в интервью РИА Новости о том, что в военных действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана участвуют переброшенные Турцией из Сирии боевики. По его словам, речь идет о четырех тысячах наемников. Это, по мнению бывшего советника президента Арцаха Тиграна Абрамяна, сводит проблему с сокрытием числа жертв на нет.

«Естественно, что их бросают в бой в горячих точках, а потери в их рядах не отражают потерь азербайджанской армии. Учитывая то обстоятельство, что они являются гражданами другой страны, сведения держатся в тайне и внутри Азербайджана. Уверен, что в различные виды войск широко включены также представители ВС Турции, особенно в управлении БПЛА, авиации, разведки и т. д.», — написал он в Facebook.

В свою очередь, азербайджанские СМИ утверждают, что Армения скрывает данные о потерях, среди которых есть наемники армянского происхождения из Сирии и других стран Ближнего Востока. Об этом они говорят со ссылкой на руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы. Согласно имеющимся разведданным, эти лица официально не зарегистрированы в Армении.

«И в этот раз, как и во время предыдущих боев, военно-политическое руководство Армении скрывает от общественности свои боевые потери, ссылаясь на запрет на распространение военной информации», — сказал Даргяхлы.

Конфликт между двумя государствами начался в феврале 1988 года. Тогда встал вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта начались в 1992 году и ведутся до сих пор в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя председателями от России, США, Франции.

Москва призывает срочно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия выступает за ведение процесса в политико-дипломатическом русле.

В воскресенье, 27 сентября, между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. В ходе него Макрон выразил обеспокоенность, указав на недопустимость дальнейшего усугубления напряженности. Он отметил, что важно предпринять все меры для прекращения военных действий.

На эскалацию военного конфликта отреагировали и в США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти страны внимательно следят за ситуацией и посмотрят, могут ли они остановить обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он сказал, что в регионе у государства со многими «хорошие отношения».

Just now: Trump reaction about ongoing conflict in Karabakh pic.twitter.com/bHEwKtZr6b — Mohammad Ahadi (@mm_ahadi) September 27, 2020

Очередное обострение конфликта произошло 27 сентября. Баку обвинил Ереван в провокационных обстрелах и развернул наступление в направлении Республики Нагорный Карабах и Армении. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская армия начала наступление в сторону республики. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.