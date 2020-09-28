Певчих никогда не была сотрудницей ФБК

Мария Певчих, которую пресс-секретарь так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Кира Ярмыш назвала руководителем отдела расследований, никогда не числилась сотрудником фонда, передает RT.

В государственной базе данных отсутствуют записи об официальном трудоустройстве Певчих после 2013 года. Следовательно, она не работала в России или не была устроена в штат. Примечательно, что ФБК был официально зарегистрирован в 2013 году.

По данным государственных органов РФ, ответственных за учет сведений о трудоустроенных гражданах, в России Певчих работала лишь в двух организациях. Одна из них — кафе в Геленджике, которым управлял ее отец, вторая — одно из российских дочерних предприятий British American Tobacco.

Мария Певчих сопровождала Алексея Навального в поездке по Сибири, но 20 августа отказалась лететь вместе с ним из Томска в Москву. Во время перелета блогеру стало плохо, пилоты совершили экстренную посадку в Омске, где ему оказали медицинскую помощь. Спустя несколько дней Навального транспортировали в Берлин.

Ранее Певчих разрушила легенду о своей работе в ФБК во время интервью британскому изданию BBC.