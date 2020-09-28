Александр Рар: украинские элиты просчитались, сделав ставку на Запад

Евросоюзу, которому эпидемия коронавируса перемешала все карты, сейчас совершенно не до Украины. Становится очевидным как крупно проиграли украинские элиты, которые в 2014 году решили полностью переключиться на запад, бездумно разорвав отношения с Россией.

Такое мнение в беседе с украинским политологом Александром Семченко высказал эксперт-международник из Германии Александр Рар, слова которого приводит РИА «Новый день».

В частности, немецкий эксперт напомнил, что не Москва была инициатором разрыва всех финансовых и экономических связей с Украиной, ни после произошедшего в Киеве государственного переворота, ни после воссоединения с Крымом.

«Мне кажется, что зря украинские элиты сделали тогда односторонний неправильный выбор и полностью переключились на Запад, на сотрудничество с ЕС, и полностью забыли, что у Украины есть и восточные соседи, есть и Евразийский экономический союз, где инвестиции могли бы идти на Украину», — отметил Рар.

Сейчас, по его словам, все эти возможности для Украины потеряны. А если бы ими можно было воспользоваться, украинская экономика находилась бы сегодня в гораздо лучшей ситуации, чем это есть на самом деле. Во всяком случае, это помогло бы востоку Украины.

А Евросоюзу сейчас, по словам политолога, совершенно не до Украины, так как у него хватает своих сложностей.

«Что касается ЕС, то просто нужно банально понимать, что коронавирус перемешал все карты, и ЕС сейчас будет судорожно бороться, в первую очередь, для спасения себя и своих страждущих партнеров и стран-союзников на юге Европы», — подчеркнул Александр Рар.

Напомним, на минувшей неделе представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент европейской комиссии Жозель Боррель резко осадил Киев, напомнив ему, что Евросоюз не является благотворительной организацией или банкоматом для Украины. Это заявление стало неприятным сюрпризом для Киева, который ради очередного кредита от Международного валютного фонда выполнил все поставленные условия, в том числе принял закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.