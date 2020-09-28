Путин обсудил с Мун Чжэ Ином ситуацию с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры 28 сентября, говорится в сообщении на сайте правительства.

Президент обсудил со своим коллегой ситуацию с пандемией коронавируса, подтвердили в правительстве. В частности, лидеры выразили желание наладить кооперацию государств в сфере здравоохранения.

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