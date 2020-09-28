СК опубликовал видео обысков у иркутского депутата Левченко

СК РФ обнародовал видео следственных действий в отношении депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере депутат Андрей Левченко задержан, в отношении него правоохранительными органами проводятся необходимые следственные действия, пишет РЕН ТВ.

Видео с обысками по месту жительства и работы Левченко предоставил СК.

Уголовное дело по факту хищения было возбуждено в феврале 2019 года, в рамках которого уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.

По версии следствия, Хамуляк с Левченко заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей, затем ими же была организована еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена до 319 677 000 рублей.

В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 млн рублей.