МО Азербайджана опубликовало новое видео боевых действий

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем сайте видео стрельбы в зоне Нагорного Карабаха.

Пресс-служба ведомства уточняет, что подразделения армии продолжают боевые действия для освобождения "оккупированных территорий".

Азербайджан и Армения ранее сообщали, что несут потери. В Армении объявлена всеобщая мобилизация, а в Азербайджане — частичная. Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном начала обостряться утром 27 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Правительство Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли из минометов и артиллерии ряд населенных пунктов, расположенных на границе. Власти Армении сообщали, что военные Азербайджана первыми начали обстрел территории Нагорного Карабаха.