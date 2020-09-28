Баку опроверг сведения о переброске Турцией боевиков из Сирии в Азербайджан

Информация о переброске Турцией боевиков из Сирии в Азербайджан является недостоверной, заявил официальный представитель Азербайджана, сообщает Reuters.

По информации Reuters, такое заявление сделал один из помощников президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее посол Армении в России сообщил о переброске 4000 военнослужащих из северной Сирии в Азербайджан.

Обострение военного конфликта между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном произошло 27 сентября. По информации армянской стороны, Азербайджан обстрелял карабахские населенные пункты, в том числе и Степанакерт.

В Армении и Азербайджане объявлено военное положение, в том числе частичная или полная мобилизация резервистов.