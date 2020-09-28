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12:16   28 Сентября 2020
Политика

ЕС обновил список антироссийских санкций по Крымскому мосту

ЕС обновил список антироссийских санкций по Крымскому мосту

Официальные корректировки в список санкций в адрес российских компаний и физических лиц по строительству Крымского моста будут позднее приняты Советом ЕС, сообщает ТАСС.

Послы Евросоюза согласовали включение четырех юрлиц и двух человек в санкционный список против РФ за участие в возведении конструкции, уточнил европейский дипломатический источник. Окончательное решение будет принято на основании письменной процедуры.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ес #крым #сакнции

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