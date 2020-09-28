В Баку конфликт в Нагорном Карабахе назвали "отечественной войной"

Локальный конфликт в Нагорном Карабахе в представлении азербайджанских политиков принял масштабы "отечественной войны". Таким словосочетанием оценил происходящее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, как передает Gapp.az.

Наступление азербайджанской армии на позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики началось 27 сентября. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что целью военной операции является мир и защита территориальной целостности Азербайджана. По его словам, Баку собирается силой заставить Ереван проявить конструктивность в этом конфликте, который Гаджиев назвал "отечественной войной".