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12:13   28 Сентября 2020
Армия

В Баку конфликт в Нагорном Карабахе назвали "отечественной войной"

В Баку конфликт в Нагорном Карабахе назвали "отечественной войной"

Локальный конфликт в Нагорном Карабахе в представлении азербайджанских политиков принял масштабы "отечественной войны". Таким словосочетанием оценил происходящее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, как передает Gapp.az.

Наступление азербайджанской армии на позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики началось 27 сентября. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что целью военной операции является мир и защита территориальной целостности Азербайджана. По его словам, Баку собирается силой заставить Ереван проявить конструктивность в этом конфликте, который Гаджиев назвал "отечественной войной".

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Автор: Илья Романович
#азербайджан #нагорный карабах #отечественная война

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