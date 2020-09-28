Украине предрекли деградацию из-за слепого подражания ЕС

Экс-президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что слепое соблюдение директив Европейского союза обернется ухудшением ситуации в стране.

«Идиотские директивы Евросоюза, чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе, приходят каждую неделю, проверяют, каждый раз придумывают что-то новое, чтобы тебя замучить. Но немцы хотя бы взяток не берут. Как только немцы выписывают нам через директивы ЕС такую же систему проверки ресторанов, на Украине это выливается в полное беззаконие и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Саакашвили, украинские законодатели должны руководствоваться интересами и спецификой своей страны, а не заимствовать нынешний опыт австрийских или шведских коллег.

«Давайте писать хотя бы такие законы, которые были в Австрии, когда Австрия была такой же бедной, как Украина. А мы слепо дублируем», — добавил политик.

Политолог Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» согласился с мнением Саакашвили о недопустимости слепого копирования законов развитых стран ЕС.

«Вообще, это проблема очень сложная, очень вечная о стратегии реформ государства, госаппарата, об экономических и социальных реформах. Культура имеет значение, разный тип религиозности и разной конфессиональной принадлежности предопределяет особенности экономического развития. Об этом говорить можно долго, но сама по себе идея - она очень адекватная, здравая», — считает политолог.

Окара сравнил попытки применить опыт европейских стран на Украине с культами карго. К примеру, в Меланезии верят, что самолеты и западные товары создали духи предков, поэтому воссоздают из кокосовых пальм и соломы «точные копии» взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек.

Поклонники карго-культа считают, что именно постройки и ритуалы привлекают «посланников духов» — самолеты с грузами для аборигенов.

«Действительно, копирование любого опыта, особенно других стран с разным историческим развитием, с разной религиозностью, может привести только к карго-культу. Когда копируют бессмысленно и получается самолет из пальмовых листьев. К сожалению, многие экономисты, многие реформаты, в том числе на Украине, они реально мыслят в рамках этого карго-культа и думают, что надо копировать какой-то опыт и тогда будет все хорошо», — разъяснил политолог.

Российский публицист Екатерина Шульман уже вводила понятие «обратный карго-культ», применяемое в отношении общественных институтов, структуру которых скопировали у других стран. По ее мнению, поверхностная имитация работает значительно хуже оригинала.

Однако ответственные за функционирование систем и практик чиновники часто подменяют понятия — принципы работы передовых общественных институтов объявляют ложными, потому что плохо работает их имитация.

«В результате не учитывают важные факторы — этические, исторические, масштабы страны, характер экономики. Каждый случай любой страны уникален, поэтому любое копирование ни к чему хорошему не приведет. Надо творчески осмысливать любой опыт», — подытожил Окара.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, когда против него возбудили несколько уголовных дел. Он начал политическую деятельность на Украине. Однако позднее экс-президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского паспорта и выслал из страны.

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Саакашвили снова получил паспорт и вернулся. В апреле глава государства предложил политику занять пост вице-премьера и вести переговоры с Международным валютным фондом. Но в итоге Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ.