Противники достройки «Северного потока — 2» в ФРГ не понимают, что именно российский газопровод может стать препятствием на пути возможного вооруженного противостояния. Проект не даст воевать с Германией и «раскатать ее, как бог черепаху».

Такое мнение в эфире интернет-канала «Соловьев Live» высказал российский политолог Евгений Сатановский.

По его словам, стремление России достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» связано именно с тем, что российское руководство во главе с Владимиром Путиным пытается предотвратить возможную большую войну с Западом на европейской территории, убрав базу, на которой эта война могла бы возникнуть.

Американские санкции, введенные в конце 2019 года, уже привели к переносу сроков достройки. При этом Фридрих Мерц – один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии – предложил заморозить строительство «Северного потока — 2» еще на два года из-за инцидента с Алексеем Навальным.

Комментируя предложение немецкого политика, Евгений Сатановский отметил, что данный проект в случае реализации будет олицетворением партнерства России со Старым Светом и станет серьезным препятствием для возможной конфронтации с риском вооруженного противостояния.

«Все, кто выступает против "Северного потока — 2", в том числе в Германии, не понимают одну вещь: если этот трубопровод будет, это очень сильно помешает с Германией воевать и раскатать ее, как бог черепаху, за все, что было с 1991 года», — подчеркнул Сатановский.

Однако противники реализации российского проекта, по словам политолога, идут на поводу у американцев, которые воспринимают возможный альянс российской и немецкой экономик как катастрофу.

Напомним, накануне Евгений Сатановский в Telegram-канале высказал мнение, что направленные против России информационные и санкционные атаки США являются прелюдией в «горячей войне».