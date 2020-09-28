Минобороны Азербайджана обвинило Армению в использовании сирийских боевиков

Конфликт между Азербайджаном и Арменией сопровождается обоюдными обвинениями. Как передает РИА Новости, в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о наличии в рядах армянской армии сирийских боевиков.

Обвинение в присутствии сирийских боевиков на стороне противника звучат с обеих сторон армяно-азербайджанского конфликта. Начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы на встрече с журналистами заявил, что на стороне Армении воюет большое количество боевиков армянского происхождения, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что сирийские боевики воюют в рядах азербайджанской армии и участвуют в боях в Нагорном Карабахе.