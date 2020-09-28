Мосгорсуд назвал правомерным отказ СК в проверке по "делу Навального"

Решение суда первой инстанции, признавшего законным отказ провести проверку по факту возможного отравления блогера Алексея Навального, подтвердил Мосгорсуд.

Апелляционная жалоба "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ), изначально указавшего на бездействие Следственного комитета РФ, была оставлена без удовлетворения.

Басманный суд Москвы ранее отклонил жалобу представителя ФБК Вячеслава Гимади, пытавшегося доказать, что правоохранительные органы должны изучить обстоятельства резкого ухудшения здоровья Навального на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Генпрокуратура РФ начала проверку 20 августа, назвав это стандартной практикой в случае происшествий с авиапассажирами, однако признаков уголовного преступления найдено не было.