Официальный Баку заявил о принуждении Армении к миру

Азербайджан считает военную операцию в Карабахе "принуждением Армении к миру", передает "Интерфакс".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что военная операция в Карабахе направлена на "принуждение Армении к миру", сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Гаджиев подчеркнул, что проводимое контрнаступление должно вынудить Армению проявить конструктивизм в переговорах по Карабаху. По словам заведующего отделом по вопросам внешней политики Гаджиева, Азербайджан преследует цель обеспечить мир и защиту территориальной целостности.