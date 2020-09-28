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11:48   28 Сентября 2020
Армия

Официальный Баку заявил о принуждении Армении к миру

Официальный Баку заявил о принуждении Армении к миру

Азербайджан считает военную операцию в Карабахе "принуждением Армении к миру", передает "Интерфакс".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что военная операция в Карабахе направлена на "принуждение Армении к миру", сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Гаджиев подчеркнул, что проводимое контрнаступление должно вынудить Армению проявить конструктивизм в переговорах по Карабаху. По словам заведующего отделом по вопросам внешней политики Гаджиева, Азербайджан преследует цель обеспечить мир и защиту территориальной целостности.

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Автор: Руслан Неглинный
#азербайджан #армения #нагорный карабах #вооруженный конфликт

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