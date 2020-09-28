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11:46   28 Сентября 2020
Политика

США призвали Азербайджан и Армению прекратить военные действия

США призвали Азербайджан и Армению прекратить военные действия

Соединенные Штаты призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным переговорам по Нагорному Карабаху, передает "Интерфакс-Азербайджан" слова посольства США в Баку.

Американская сторона считает, что участие внешних сил в обострении конфликта в Карабахе не приведет к положительному результату, лишь усилив напряженность в регионе.

Утром 27 сентября стало известно об эскалации конфликта между азербайджанской и армянской стороной. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о военном наступлении Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха.

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Автор: Василий Пименов
#сша #азербайджан #армения #нагорный карабах

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