Навальный заявил, что Меркель действительно навещала его в Charite

Канцлер Германии Ангела Меркель навестила Алексея Навального, когда он проходил лечение в берлинской клинике "Шарите". Российский блогер подтвердил эту информацию в своем Twitter.

Навальный охарактеризовал это "частной встречей и разговором с семьей" и выразил канцлеру ФРГ признательность за ее визит.

Ранее стало известно о тайном посещении Навального канцлером Меркель в "Шарите". МИД России увидел признаки постановки в действиях Германии относительно инцидента с российским блогером: они были настолько отлаженными, что вызвали целый ряд вопросов.