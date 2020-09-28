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11:36   28 Сентября 2020
Общество

Навальный заявил, что Меркель действительно навещала его в Charite

Навальный заявил, что Меркель действительно навещала его в Charite

Канцлер Германии Ангела Меркель навестила Алексея Навального, когда он проходил лечение в берлинской клинике "Шарите". Российский блогер подтвердил эту информацию в своем Twitter.

Навальный охарактеризовал это "частной встречей и разговором с семьей" и выразил канцлеру ФРГ признательность за ее визит.

Ранее стало известно о тайном посещении Навального канцлером Меркель в "Шарите". МИД России увидел признаки постановки в действиях Германии относительно инцидента с российским блогером: они были настолько отлаженными, что вызвали целый ряд вопросов.

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Автор: Яна Либерман
#меркель #навальный #шарите

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