11:36 28 Сентября 2020Общество
Навальный заявил, что Меркель действительно навещала его в Charite
Канцлер Германии Ангела Меркель навестила Алексея Навального, когда он проходил лечение в берлинской клинике "Шарите". Российский блогер подтвердил эту информацию в своем Twitter.
Навальный охарактеризовал это "частной встречей и разговором с семьей" и выразил канцлеру ФРГ признательность за ее визит.
Ранее стало известно о тайном посещении Навального канцлером Меркель в "Шарите". МИД России увидел признаки постановки в действиях Германии относительно инцидента с российским блогером: они были настолько отлаженными, что вызвали целый ряд вопросов.