Украина высказалась о конфликте в Нагорном Карабахе

Украинская сторона обеспокоена конфликтом в Нагорном Карабахе, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает пресс-служба парламента Украины.

Стороны конфликта в Карабахе должны сесть за стол переговоров во избежание гибели людей, подчеркнуто в опубликованном на сайте Рады заявлении спикера Дмитрия Разумкова.

Ранее министерства иностранных дел нескольких стран призвали Армению и Азербайджан к мирному урегулированию ситуации вокруг Карабаха.