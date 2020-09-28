ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят цензуру США в соцсетях

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут конференцию на тему "Информационная безопасность в России и в мире. Кто и как контролирует информацию на Земле", пишет ФАН.

Instagram, принадлежащий Facebook, Google, YouTube — популярные в России площадки, которые никак не контролируются властями РФ, зато выполняют директивы Госдепартамента США и Евросоюза, замечает ФАН. Американское правительство использует монопольное положение своих компаний не только в политических целях, но и для нечестной конкуренции.

В российском сегменте Сети корпорации США подвергают политической цензуре аккаунты РФ, опираясь на американское законодательство. Примечательно, что сам Вашингтон не позволяет развиваться зарубежным интернет-сервисам.

Во время конференции ФАН и Медиагруппа "Патриот" ответят на множество вопросов о работе американских соцсетей на территории РФ, а также попробуют разобраться, как России следует реагировать на подобные правонарушения.

Прямой эфир можно будет посмотреть по ссылке. Мероприятие начнется 28 сентября в 14:00.