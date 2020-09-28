Армения может применить ОТРК "Искандер" по войскам Азербайджана

Ракетные комплексы "Искандер" могут быть применены Ереваном, но только в самом крайнем случае, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Вероятное применение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" армянской стороной может быть вызвано дальнейшим наступлением сил Азербайджана. Об этом также ранее сообщал Арцрун Ованнисян. По его сообщению, азербайджанские войска с утра 28 сентября применили артиллерию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Боестолкновения между странами начались 27 сентября. Азербайджан обвинил Армению в провокационных обстрелах и предпринял широкомасштабное наступление на позиции Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении. Сообщается о потерях техники, а также убитыми и ранеными с обеих сторон.