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11:32   28 Сентября 2020
Армия

Армения может применить ОТРК "Искандер" по войскам Азербайджана

Армения может применить ОТРК "Искандер" по войскам Азербайджана

Ракетные комплексы "Искандер" могут быть применены Ереваном, но только в самом крайнем случае, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Вероятное применение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" армянской стороной может быть вызвано дальнейшим наступлением сил Азербайджана. Об этом также ранее сообщал Арцрун Ованнисян. По его сообщению, азербайджанские войска с утра 28 сентября применили артиллерию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Боестолкновения между странами начались 27 сентября. Азербайджан обвинил Армению в провокационных обстрелах и предпринял широкомасштабное наступление на позиции Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении. Сообщается о потерях техники, а также убитыми и ранеными с обеих сторон.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #искандер #нагорный карабах

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