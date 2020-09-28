Армению заподозрили в распространении дезинформации о пленном генерале

Командующий войсковой частью Азербайджана генерал-майор Маис Бардухаров заявил, что личный состав подразделения «будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и победить». Его слова с линии фронта приводит азербайджанское новостное издание Minval.az.

Ранее в СМИ сообщили, что бойцы Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики захватили в плен Маиса Бархударова. Известие об этом со ссылкой на азербайджанское издание Genc Bozqurdlar распространили соцсети и армянское издание Aysor.

Minval.az заявляет, что пленение генерала Бархударова — фейк, запущенный армянской стороной. Между тем генерал Азербайджана подчеркивает, что контрнаступательная операция по «предотвращению нападения противника успешно продолжается».

«Наша армия обладает высоким боевым духом и с мужеством выполняет задачу по освобождению наших земель от оккупации. Личный состав подразделения, которым я командую, будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и победить», — подчеркнул генерал.