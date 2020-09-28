Армению заподозрили в распространении дезинформации о пленном генерале
Командующий войсковой частью Азербайджана генерал-майор Маис Бардухаров заявил, что личный состав подразделения «будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и победить». Его слова с линии фронта приводит азербайджанское новостное издание Minval.az.
Ранее в СМИ сообщили, что бойцы Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики захватили в плен Маиса Бархударова. Известие об этом со ссылкой на азербайджанское издание Genc Bozqurdlar распространили соцсети и армянское издание Aysor.
Minval.az заявляет, что пленение генерала Бархударова — фейк, запущенный армянской стороной. Между тем генерал Азербайджана подчеркивает, что контрнаступательная операция по «предотвращению нападения противника успешно продолжается».
«Наша армия обладает высоким боевым духом и с мужеством выполняет задачу по освобождению наших земель от оккупации. Личный состав подразделения, которым я командую, будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и победить», — подчеркнул генерал.
Боевые столкновения между двумя государствами начались 27 сентября. Азербайджан обвинил Армению в провокационных обстрелах, развернув широкомасштабное наступление на позиции Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении. Сообщается об уничтоженной технике, а также о убитых и раненых с обеих сторон.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вчера армянской стороне удалось занять ряд новых позиций, однако порядка 200 армянских военнослужащих были ранены.
Ранее «Политика Сегодня» обсудила с военным обозревателем ТАСС Виктором Литовкиным военный конфликт в нагорном Карабахе. Эксперт не исключил, что Армения, как союзник РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), попросит у России помощи, если конфликт перерастет в масштабный.
Сегодня, 28 сентября, посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что Ереван при необходимости готов обратиться к Москве за новыми поставками российского оружия, но пока речи об этом нет.