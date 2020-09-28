Ушел из жизни основатель Московской Хельсинкской группы

Правозащитник Юрий Орлов скончался в возрасте 96 лет, сообщает МХГ.

Юрий Орлов, основавший Московскую Хельсинкскую группу вместе с Людмилой Алексеевой, умер 28 сентября 2020 года, говорится на официальном сайте организации.

"Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением", — прокомментировали в МХГ.

Причина смерти правозащитника не уточняется.

Орлов родился 13 августа 1924 года в рабочей семье, прошел Великую Отечественную войну, затем окончил физический факультет МГУ, работал в Институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР. В 1956 году на партийном собрании, посвященном докладу Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС, назвал Иосифа Сталина и Лаврентия Берию "убийцами, стоявшими у власти", за что был уволен с работы и исключен из партии.

С 1973 года начал заниматься активной общественной деятельностью, в 1976 году создал МХГ, целью которой стал контроль за выполнением гуманитарных разделов Заключительного акта Хельсинкских соглашений.