Военный эксперт допустил «войну на истощение» в Нагорном Карабахе

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорного Карабаха началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Баку пригрозил «адекватным ответом» на вооруженные действия, а Ереван заявил о готовности армянского народа выступить единым фронтом против сил Азербайджана.

Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан потерял уже около 200 солдат, а также 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 30 танков. В Баку заявили, что силы противника не досчитались 550 человек.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков объяснил «Политике Сегодня», что у каждой из сторон конфликта есть свои преимущества. К примеру, на стороне Азербайджана – беспилотники и мобильная броня.

«Сейчас можно говорить о том, что вооруженные силы Азербайджана примерно в два с половиной раза превышают силы Нагорного Карабаха. По некоторым направлениям и больше. К примеру, по бронированной технике, по бронетранспортерам (БТР) и боевым машинам пехоты (БМП) Азербайджан сильно обгоняет Карабах. Плюс, у Баку есть преимущество – это беспилотники. Как выяснилось, у них их очень много, и они превышают возможности Нагорного Карабаха по артиллерии», — рассказал эксперт.

Армения не может похвастаться сотнями БПЛА, однако состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соглашение было подписано в 1992 году в Ташкенте представителями России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Позже к договору присоединился и Азербайджан, но в 1999 году страна из него вышла.

В договоре прописано, что если чьи-либо военные силы вторгнутся на территорию страны-подписанта, то остальные государства ОДКБ обязаны будут задействовать свои войска, чтобы помочь соратнику, сказал Леонков:

«Главное преимущество Армении – это членство в ОДКБ. Но нужно помнить, что оно будет действовать только в случае вторжения на территорию Армении. Если же она сама направит войска в Нагорный Карабах, то положения ОДКБ перестанут действовать, потому что Армения выступит, как страна-агрессор. Поэтому сейчас можно сравнивать только силы Нагорного Карабаха и Азербайджана».

В распоряжении НКР только десяток вертолетов, обратил внимание специалист. Половина из них являются военно-транспортными, которые не обладают достаточной огневой мощью для поддержки сухопутных частей.

«Войну всегда легко начать, и заканчивается она очень долго. Пока что мы наблюдаем эскалацию конфликта, до полномасштабных боевых действий пока не дошло. Стороны обмениваются огнем, а представители СМИ от Азербайджана и Армении публикуют ужасающие потери с обеих сторон. Если они в таком темпе будут публиковать и дальше, то благодаря СМИ конфликтующие стороны просто лишатся своих войск», — подчеркнул Леонков.

Собеседник «Политики Сегодня» также напомнил, что на сторону Азербайджана встала Турция, которая заявила о готовности помочь Баку своими беспилотниками и наемниками. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын написал в Twitter, что Анкара «решительно осуждает нападение Армении на Азербайджан».

Камнем преткновения между Ереваном и Баку уже много лет является Нагорный Карабах — регион, который в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Ранее член Экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предсказывал обострение конфликта в районе Нагорного Карабаха. «Политика Сегодня» писала о реакции на эскалацию конфликта в мире и участие третьих стран в столкновении между Арменией и Азербайджаном.