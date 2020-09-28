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11:07   28 Сентября 2020
Общество

Беглов призвал усилить меры против коронавируса на предприятиях Петербурга

Беглов призвал усилить меры против коронавируса на предприятиях Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал усилить противоэпидемические меры на территории организаций Северной столицы, передает Смольный.

Градоначальник отметил важность проведения термометрии сотрудников, а также использования средств индивидуальной защиты. Александр Беглов также указал на важность сохранения рабочих коллективов на территории города на Неве в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

"Необходимо соблюдать все предписания и санитарные нормы. Берегите людей!" — заявил губернатор в ходе встречи с руководителями инженерно-энергетического комплекса Петербурга.

Последние данные о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там описаны первые симптомы заболевания, а также представлены указы властей, нацеленные на недопущение распространения заболевания.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #беглов #коронавирус

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