Танки Т-90 получат новый комплекс активной защиты «Арена-М»

Российские конструкторы, проводящие модернизацию танка Т-90м «Прорыв», планируют усовершенствовать боевую машину комплексом активной защиты «Арена-М». Об этом в понедельник, 28 сентября, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию Министерства обороны России.

«На период по 2025 год модернизированные Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М сохранят паритет с основными боевыми танками зарубежных стран по своим возможностям и эффективности. Однако после 2025 года модернизацию российских танков необходимо будет продолжить», — сообщает 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ).

При этом, из материалов НИИ следует, что в ходе дальнейшей модернизации танка Т-90М с целью повышения его защищенности, боевую машину планируется оснастить комплексом активной защиты «Арена-М». А на фронтальной части корпуса танка установить динамическую защиту, аналогичную той, что стоит на танке Т-14 «Армата», которая заменит динамическую защиту «Реликт». Борта корпуса, как отмечается, также планируется усилить навесной динамической защитой.

«Системы электромагнитной защиты и комплекс противодействия системам наведения противотанковых средств, автоматическая противопожарная система и генератор помех должны будут повысить живучесть танка», — говорится в сообщении.

Танк Т-90М представляет собой результат глубокой модернизации танка Т-90, которая проводилась в рамках опытно-конструкторских работ «Прорыв-3» с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик.

В процессе модернизации Т-90М получил новый башенный модуль, оснащенный 125-миллиметровой пушкой повышенной точности. При этом на башне танка конструкторы установили дистанционно-управляемую пулеметную установку калибром 12,7 мм. Также обновленный танк оборудовали высокотехнологичной автоматизированной цифровой системой управления огнем, способной обеспечивать поиск, распознавание и автоматическое сопровождение целей, а также их уничтожение.

Напомним, в марте текущего года эксперты американского военного журнала Military Watch Magazine высоко оценили возможности российских танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», включив их в рейтинг лучших боевых машин мира.