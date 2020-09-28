Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:00   28 Сентября 2020
Армия

Армения заявила об интенсивных боях в Нагорном Карабахе

Армения заявила об интенсивных боях в Нагорном Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об интенсивных вооруженных действиях в зоне карабахского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Представитель главного военного ведомства Армении заявил на брифинге, что ВС Азербайджана возобновили наступательные действия с применением тяжелой артиллерии и удары по населенным пунктам, в том числе по городу Мартакерт, сообщает РИА Новости.

Арцрун Ованнисян добавил, что вчера армянской стороне удалось занять ряд новых позиций, однако порядка 200 армянских военнослужащих были ранены, отметил чиновник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#азербайджан #армения #вс #нагорный карабах #вооруженный конфликт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...