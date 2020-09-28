Армения заявила об интенсивных боях в Нагорном Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об интенсивных вооруженных действиях в зоне карабахского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Представитель главного военного ведомства Армении заявил на брифинге, что ВС Азербайджана возобновили наступательные действия с применением тяжелой артиллерии и удары по населенным пунктам, в том числе по городу Мартакерт, сообщает РИА Новости.

Арцрун Ованнисян добавил, что вчера армянской стороне удалось занять ряд новых позиций, однако порядка 200 армянских военнослужащих были ранены, отметил чиновник.