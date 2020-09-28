Двигатели разбившегося самолета Ан-26 под Харьковом были сильно изношены, сообщил украинский журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook.

Оба двигателя потерпевшего крушение самолета нуждались в капитальном ремонте. Бутусов сделал такой вывод, исходя из официального заключения о состоянии двигателей воздушного судна. Украинский журналист сообщил, что левый мотор Ан-26 был изготовлен в 1977 году, а его срок службы истек в 2003 году. По словам Бутусова, второму двигателю капитальный ремонт делали уже пять раз.

Журналист сделал вывод, что оба двигателя на момент крушения были в крайне изношенном состоянии. Он возмутился халатностью, которую проявили инженеры завода и чиновники.

"Проще говоря, двигатель был крайне изношен, а его эксплуатация была рискованным делом", — написал Бутусов в Facebook.

Нужно проверить состояние других украинских военных самолетов, считает журналист. Бутусов обратился к правительству Украины с просьбой начинать проведение необходимых для этого мер.