Техасская комиссия по качеству окружающей среды предупредила местные власти, что в воде обнаружили поедающую мозг амебу Naegleria fowleri, заражение которой в 95% случаев заканчивается смертью. По информации CNN, жителям восьми городов — Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразориа, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клут и Розенберг — на сутки запретили использовать воду для любых целей, кроме смыва туалетов.

Аналогичные рекомендации действуют и для химического завода Dow во Фрипорте и департамента Клеменса и Уэйна Скотта в Техасе.

Центр по контролю и профилактике заболеваний уточнил, что амеба, поедающая мозг, обычно встречается в почве, теплых озерах, реках и горячих источниках. Naegleria fowleri также можно найти в бассейнах без хлора или в теплой воде, которую сбрасывают промышленные предприятия.

Ранее в Лейк-Джексоне госпитализировали шестилетнего мальчика. Врачи обнаружили амебу. Сначала предположили, что ребенок выпил воду из фонтана перед общественным центром на озере Джексон или дома. Опасный микроорганизм нашли в фонтане.

Представители департамента здравоохранения Техаса собрали и проверили воду в фонтане. Пробы дали положительный результат на Naegleria fowleri. Управление водного хозяйства Бразоспорта порекомендовали людям «не использовать воду». Местным жителям выдают бесплатный ящик воды.

По данным Центра контроля и предотвращения заболеваний, с 1962 по 2018 год Naegleria fowleri заразились 145 человек, только четверо выжили.

Naegleria fowleri — амеба, которая паразитирует в организме человека. Вместе с водой микроб попадает в нос, а оттуда — в головной мозг. Инфекция не передается от человека к человеку. Амеба питается мозгом, что приводит к кровоизлияниям и некрозу, летальность — 95%.

