Армения не станет обращаться в ОДКБ за содействием по Карабаху

Армения не намерена обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол Армении в России Вардан Тоганян отметил, что это не входит в планы Еревана.

"Нет, таких планов в повестке нашего правительства нет", - заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Армения сообщила, что Азербайджан начал наступление на карабахском направлении. В Нагорном Карабахе отметили, что артиллерийскому обстрелу со стороны азербайджанских военных подверглись мирные населенные пункты на территории республики, в том числе и столица Степанакерт.