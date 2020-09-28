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10:34   28 Сентября 2020
Общество

Российские медики выявили 8135 новых случаев коронавируса за сутки

Российские медики выявили 8135 новых случаев коронавируса за сутки

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки составило 8135. Такие данные приводятся в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Среди новых пациентов с диагнозом коронавируса у 27% не наблюдалось никаких клинических проявлений инфекции. По данным оперштаба, медики зафиксировали 61 летальный исход. Полностью выздороветь от коронавируса смогли еще 2702 россиянина.

С более подробными и актуальными данными можно ознакомиться на сайте оперативного штаба стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пандемия #коронавирус #оперштаб

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