Российские медики выявили 8135 новых случаев коронавируса за сутки

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки составило 8135. Такие данные приводятся в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Среди новых пациентов с диагнозом коронавируса у 27% не наблюдалось никаких клинических проявлений инфекции. По данным оперштаба, медики зафиксировали 61 летальный исход. Полностью выздороветь от коронавируса смогли еще 2702 россиянина.

С более подробными и актуальными данными можно ознакомиться на сайте оперативного штаба стопкоронавирус.рф.