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10:33   28 Сентября 2020
Армия

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле города Тертер

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле города Тертер

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле города Тертер армянской артиллерией, передает Telegram-канал "Военный обозреватель".

По данным Минобороны Азербайджана, утром 28 сентября ВС Армении начали обстрел Тертера.

Обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией произошло утром 27 сентября. Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона первой начала боевые действия.

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Автор: Яна Либерман
#азербайджан #армения #обстрел #Тертер

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