Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле города Тертер

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле города Тертер армянской артиллерией, передает Telegram-канал "Военный обозреватель".

По данным Минобороны Азербайджана, утром 28 сентября ВС Армении начали обстрел Тертера.

Обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией произошло утром 27 сентября. Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона первой начала боевые действия.