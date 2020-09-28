Банки России сообщили о возможных сложностях в использовании кредиток

Изменения в законе "О потребительском кредите" создают риски для банковской розницы. Под угрозой оказался и сегмент кредитных карт, передает РБК.

Законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков, запрещает кредитным организациям обуславливать выдачу ссуды, уточнили в Ассоциации банков России (АБР). Начисление комиссии за снятие наличных и переводы по картам могут приравнять к навязанным услугам.

Клиент не обязан платить проценты за получение наличных при снятии заемных средств, считают представители Роспотребнадзора. Банки рассматривают возможность отказаться от выдачи кредитных карт, отдавая приоритет выдаче кредитов наличными. Это, по мнению экспертов, негативно отразится на интересах граждан, что снизит долю безналичных расчетов в РФ.