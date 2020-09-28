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10:17   28 Сентября 2020
Политика

Нарышкин: конфликт в Карабахе решится только дипломатическим путем

Нарышкин: конфликт в Карабахе решится только дипломатическим путем

Конфликт, развивающийся в Карабахе, имеет только политико-дипломатическое решение, сообщил телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на главу российской внешней разведки Сергея Нарышкина.

Глава службы считает, что разрешить сложную ситуацию между Арменией и Азербайджаном поможет только язык дипломатии, а обострение боевых действий вызывает сожаление.

Конфликт между двумя странами вновь разгорелся утром 27 сентября. В результате интенсивных боевых действий обе стороны потеряли в общей сложности порядка 750 военнослужащих.

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Автор: Илья Романович
#нарышкин #азербайджан #армения #карабах

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