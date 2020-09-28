Кедми: Соединенные Штаты стоят на грани гражданской войны

Отсутствие в США реальной исполнительной власти на местах и монополии на применение силы у правоохранительных органов может усилить расовые противоречия, которые подтолкнут страну обострению внутреннего конфликта.

Об этом заявил военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, рассуждая в эфире интернет-канала Iton-TV о том, что Соединенные Штаты Америки стоят на пороге гражданской войны.

«Кроме всего прочего обострились совершенно другие противоречия, — отметил израильский политолог. — Они уже не связаны с Трампом, это противоречия, которые встроены в американское общество – расовый конфликт. Сегодня он обострился как никогда».

По словам Кедми, повседневным проявлением во многих американских штатах стало соединение расовой, политической и военной силы.

«С другой стороны – ослабление полиции, кастрация полиции, основного исполнительного органа, возможности что-то делать, подчинение политики штатов разгулу толпы на улицах. Это приводит к полной анархии на улице, к неспособности многих районов США функционировать», — подчеркивает эксперт.

Именно это, по его словам, заставляет рядовых американцев браться за оружие, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким. И это становится дополнительным элементом, подогревающим атмосферу.

«Потому что государственные функции не справляются», — заключил Яков Кедми.

Напомним, волна протестов, переросшая со временем в массовые беспорядки, столкновения с полицией и мародерство, захватили США в конце мая текущего года после того, как во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд.

Движение Black Lives Matter (BLM, Черные жизни имеют значение — англ.) воспользовалось трагедией для организации массовых акций протеста. Участники протестов выступают против существующей до сих пор расовой дискриминации и полицейского насилия. При этом в США набирает силу и движение противников BLM, так как население устало от продолжающихся уже более четырех месяцев протестов и беспорядков.