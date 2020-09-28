Власти Азербайджана объявили частичную мобилизацию в стране

Частичную мобилизацию на территории Азербайджана объявило правительство страны, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Частичная мобилизация в республике была объявлена главой государства исходя из пункта 25 статьи 109 конституции, сообщается в официальном документе. Новое распоряжение опубликовано на сайте президента Азербайджана.