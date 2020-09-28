МЧС Армении сообщило о блокировании автодороги Сотк — Карвачар

Движение перекрыто по дороге Сотк — Карвачар, которая ведет из восточной части Армении в северную часть Карабаха. Об этом сообщает армянское МЧС.

Причина прекращения движения по автотрассе не сообщается. В регионе сохраняется напряженная обстановка в связи с обострением между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. 27 сентября ВС Азербайджана предприняли массированный обстрел, а после широкомасштабное наступление на позиции Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Сообщается о потерях с обеих сторон убитыми и ранеными. Представители НКР сообщали об обстрелах азербайджанской артиллерией городов в тылу республики.