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10:10   28 Сентября 2020
Происшествия

МЧС Армении сообщило о блокировании автодороги Сотк — Карвачар

МЧС Армении сообщило о блокировании автодороги Сотк — Карвачар

Движение перекрыто по дороге Сотк — Карвачар, которая ведет из восточной части Армении в северную часть Карабаха. Об этом сообщает армянское МЧС.

Причина прекращения движения по автотрассе не сообщается. В регионе сохраняется напряженная обстановка в связи с обострением между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. 27 сентября ВС Азербайджана предприняли массированный обстрел, а после широкомасштабное наступление на позиции Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Сообщается о потерях с обеих сторон убитыми и ранеными. Представители НКР сообщали об обстрелах азербайджанской артиллерией городов в тылу республики.

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Автор: Руслан Неглинный
#мчс #армения #нагорный карабах #Сотк-Карвачар

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