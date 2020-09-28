Азербайджанский генерал Маис Бархударов взят в плен в Нагорном Карабахе

Бойцы Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики захватили в плен азербайджанского генерала Маиса Бархударова. Об этом сообщает азербайджанское издание Genc Bozqurdlar.

Обвиняемый в военных преступлениях, совершенных в 2016 году в Нагорном Карабахе, генерал армии Азербайджана Маис Бархударов был захвачен в плен бойцам АО Нагорно-Карабахской Республики. Известие об этом со ссылкой на азербайджанское издание Genc Bozqurdlar распространяют соцсети и армянское издание Aysor. Официального подтверждения из Баку пока не поступало.