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10:09   28 Сентября 2020
Армия

Азербайджанский генерал Маис Бархударов взят в плен в Нагорном Карабахе

Азербайджанский генерал Маис Бархударов взят в плен в Нагорном Карабахе

Бойцы Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики захватили в плен азербайджанского генерала Маиса Бархударова. Об этом сообщает азербайджанское издание Genc Bozqurdlar.

Обвиняемый в военных преступлениях, совершенных в 2016 году в Нагорном Карабахе, генерал армии Азербайджана Маис Бархударов был захвачен в плен бойцам АО Нагорно-Карабахской Республики. Известие об этом со ссылкой на азербайджанское издание Genc Bozqurdlar распространяют соцсети и армянское издание Aysor. Официального подтверждения из Баку пока не поступало.

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Автор: Руслан Неглинный
#азербайджан #армения #нагорный карабах #Бархударов

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